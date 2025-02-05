21:11
USD 87.45
EUR 90.98
RUB 0.88
Общество

Дональд Трамп получил от премьера Израиля позолоченный пейджер

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу позолоченный пейджер. Об этом пишет BBC со ссылкой на Times of Israel и израильский «12-й канал».

Российскому агентству ТАСС факт подарка подтвердил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман. По его словам, пейджеров было два: один из них — позолоченный, другой — обычный.

Подарок отсылает к операции с подрывом пейджеров и раций ливанской группировки «Хезболла». Как пишет Times of Israel, Трамп отреагировал на подарок израильского премьер-министра словами: «Это была великая операция».

В ответ президент США якобы подарил Биньямину Нетаньяху их совместную фотографию с надписью «Биби, великому лидеру».

В сентябре прошлого года в Ливане произошло множество взрывов пейджеров и раций, используемых членами террористической группировки «Хезболла». В результате погибли как минимум 37 человек, в том числе дети. Около 3 тысяч человек пострадали.

По словам экс-сотрудников «Моссада», израильская разведка готовила эту операцию десять лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319062/
просмотров: 316
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп заявил о строительстве нового центра для «опасных мигрантов» в Гуантанамо
Трамп приказал лишить виз студентов, участвовавших в пропалестинских акциях
Дональд Трамп будет допускать на брифинги инфлюенсеров и тиктокеров
В России начали продавать «доллары» с Трампом, превращающимся в Путина
В Газе более 17 тысяч детей стали сиротами — ООН
Суд приостановил действие указа Трампа об отмене гражданства для новорожденных
Дональд Трамп поручил завершить войну в Украине за 100 дней
Трамп обещает рассекретить документы об убийстве Кеннеди и Мартина Лютера Кинга
Инаугурация Трампа: кто из мировых лидеров получил приглашение, а кто нет
Трамп может изменить конституционный строй в США — посол ФРГ
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Страйкбол, пейнтбол и&nbsp;лазертаг в&nbsp;Бишкеке. Площадки, стоимость и&nbsp;адреса Страйкбол, пейнтбол и лазертаг в Бишкеке. Площадки, стоимость и адреса
В&nbsp;городе&nbsp;Ош воинская часть перекрыла дорогу. Мэр приказал ее&nbsp;открыть В городе Ош воинская часть перекрыла дорогу. Мэр приказал ее открыть
Кыргызстанцы жалуются в&nbsp;связи с&nbsp;переездом Госрегистра: кабмин отреагировал Кыргызстанцы жалуются в связи с переездом Госрегистра: кабмин отреагировал
Бизнес
Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от&nbsp;O!Bank? Почему бизнесменам удобно пользоваться POS-терминалами от O!Bank?
Один билет&nbsp;&mdash; и&nbsp;весь мир у&nbsp;ваших ног! Как выиграть 10&nbsp;МИЛЛИОНОВ на&nbsp;кругосветку Один билет — и весь мир у ваших ног! Как выиграть 10 МИЛЛИОНОВ на кругосветку
Почему Мишустин резко высказался о&nbsp;судьбе российских инвесторов: мнение юриста Почему Мишустин резко высказался о судьбе российских инвесторов: мнение юриста
Вдвое больше интернета за&nbsp;те&nbsp;же деньги: семидневные тарифы &laquo;Элдики + MegaTV&raquo; Вдвое больше интернета за те же деньги: семидневные тарифы «Элдики + MegaTV»
5 февраля, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 февраля: будет солнечно Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 февраля: будет солнеч...
20:43
В Афганистане закрыли единственную в стране женскую радиостанцию
20:36
Дональд Трамп получил от премьера Израиля позолоченный пейджер
20:15
КР и КНР договорились о строительстве ветровой и солнечной электростанций
20:05
Китай окажет помощь в оснащении больниц КР современным оборудованием