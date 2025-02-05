Дональд Трамп получил от премьера Израиля позолоченный пейджер

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу позолоченный пейджер. Об этом пишет BBC со ссылкой на Times of Israel и израильский «12-й канал».

Российскому агентству ТАСС факт подарка подтвердил советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман. По его словам, пейджеров было два: один из них — позолоченный, другой — обычный.

Подарок отсылает к операции с подрывом пейджеров и раций ливанской группировки «Хезболла». Как пишет Times of Israel, Трамп отреагировал на подарок израильского премьер-министра словами: «Это была великая операция».

В ответ президент США якобы подарил Биньямину Нетаньяху их совместную фотографию с надписью «Биби, великому лидеру».

В сентябре прошлого года в Ливане произошло множество взрывов пейджеров и раций, используемых членами террористической группировки «Хезболла». В результате погибли как минимум 37 человек, в том числе дети. Около 3 тысяч человек пострадали.

По словам экс-сотрудников «Моссада», израильская разведка готовила эту операцию десять лет.