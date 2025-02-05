В городе Ош сносят кафе, рестораны и гипермаркеты, вышедшие за красную линию

В Оше на улице Ленина идет активная работа по сносу объектов, вышедших за красную линию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодня управление муниципальной собственности демонтирует точки общественного питания на улице Ленина: «Исламбек», «Атабек», «Кут ордо», «Анар», супермаркет «Азия», незаконные ограждения, заборы и навесы.

Кроме того, работа по сносу незаконных строений ведется на улице Курманджан Датки и проспекте Масалиева.

Как отмечается, владельцам ресторана «Исламбек» заблаговременно выдавали соответствующие уведомления о добровольном демонтаже объекта.

В целом по южной столице уже выданы соответствующие предписания и уведомления более 100 объектам, вышедшим за красную линию.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша депутат Улугбек Ормонов сообщил, что сейчас стали сносить объекты, построенные бизнесменами, и предложил наказывать госслужащих, выдающих разрешения на незаконные строительные работы.