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Общество

В Бишкеке перенесли отключение воды

Отключение питьевой воды, запланированное на 6 февраля в юго-западной части столицы, переносится на неопределенный срок. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Ранее отмечалось, что 6 февраля 2025 года с 10.00 до 20.00 отключат подачу питьевой воды в жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности в связи с ремонтно-восстановительными работами в районе, ограниченном улицами Скрябина — Тыныстанова — Радищева — Панфилова — Медерова до улиц Горького — Льва Толстого — Панфилова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318951/
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