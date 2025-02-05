В Баткенской области продолжается строительство защитных дамб. Об этом сообщили на совещании по итогам работы системы гражданской защиты за 2024-й в региональном управлении МЧС.

Отмечается, что за прошедший год, несмотря на проведенные профилактические мероприятия, материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций в регионе оказался значительным. В связи с этим принято решение построить защитные сооружения, чтобы снизить риски и минимизировать последствия стихийных бедствий. В рамках реализации программы развития области на эти цели выделено более 95 миллионов сомов.

При поддержке частных предпринимателей и международных организаций также приобретены спасательное оборудование и инструменты на сумму около 1,5 миллиона сомов. А из фондов развития выделено более 3 миллионов.