Подразделение для борьбы с коррупцией создали в структуре Министерства финансов.

Как пояснили в ведомстве, это решение принято «в целях претворения в жизнь государственной политики по искоренению коррупции в государственных органах республики».

В Минфине теперь будет работать подразделение финансовой безопасности, деятельность которого направлена на предупреждение и пресечение коррупционных проявлений среди сотрудников структурных, территориальных и подведомственных подразделений Министерства финансов.

Кыргызстанцы, столкнувшиеся с фактами вымогательства денежных средств, подарков, необоснованного затягивания рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию какого-либо подразделения Минфина и иных не предусмотренных законодательством видов услуг, могут обращаться по телефону 0312625313.