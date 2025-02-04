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Общество

Подразделение для борьбы с коррупцией создали в структуре Министерства финансов

Подразделение для борьбы с коррупцией создали в структуре Министерства финансов.

Как пояснили в ведомстве, это решение принято «в целях претворения в жизнь государственной политики по искоренению коррупции в государственных органах республики».

В Минфине теперь будет работать подразделение финансовой безопасности, деятельность которого направлена на предупреждение и пресечение коррупционных проявлений среди сотрудников структурных, территориальных и подведомственных подразделений Министерства финансов.

Кыргызстанцы, столкнувшиеся с фактами вымогательства денежных средств, подарков, необоснованного затягивания рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию какого-либо подразделения Минфина и иных не предусмотренных законодательством видов услуг, могут обращаться по телефону 0312625313.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318903/
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