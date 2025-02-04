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Общество

На рынках «Орто-Сай» и «Аламедин» продолжают благоустраивать территорию

На рынках «Орто-Сай» и «Аламедин» продолжают наводить порядок. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Возле «Орто-Сая» запланировано строительство многоуровневой автостоянки с подвалом на 252 машины для решения проблем с парковкой.

Отмечается, что специалисты ответили на проблемные вопросы и предложения жителей близлежащих домов, расположенных на пересечении улиц Жукеева-Пудовкина и Безымянной.

Реабилитация дороги внутри рынка «Орто-Сай» продолжится с апреля, так как асфальт могут укладывать только при постоянной температуре воздуха выше 5 градусов.

Владельцам рынка «Орто-Сай» поручили ускорить придание фасадам зданий благоприятного вида и завершить документационные работы совместно с ГУ «Бишкекглавархитектура» по единому дизайн- коду.

На улице Алма-Атинской установили ограничители для запрета парковок такси и комфортного движения автобусов. В пилотном режиме движение по улицам Джалиля и Буденного стало односторонним. Также по улице Буденного запретили остановку.

Кроме того, на рынке «Аламедин» ожидается строительство многоярусной парковки по улице Джалиля.

В пресс-службе мэрии отметили, что муниципальная инспекция следит за несанкционированной торговлей. Рейды проводятся как в дневное, так и в ночное время в усиленном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318881/
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