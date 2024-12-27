Внимание! Изменена схема организации движения вокруг рынка «Аламедин»

В целях упорядочения, снижения транспортных заторов и увеличения пропускной способности вносятся изменения в схему организации движения вокруг рынка «Аламедин». Об этом сообщает мэрия.

По ее данным, с устройством всех необходимых дорожных знаков и разметок, ограждений и демонтажом парковочных карманов на проспекте Жибек Жолу и по улице Курманджан Датки для обеспечения безопасности будет организовано одностороннее движение по улице Джалиля в восточном направлении, далее по улице Буденного.

Изменение схемы движения планируется внедрить с 1 января 2025 года в пилотном проекте.

Кроме того, изменения будут внедрены для недопущения увеличения интервала движения общественного транспорта.

Новая схема разработана департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и согласована с отделом дорожного надзора УПСМ по ГУВД Бишкека, КГТУ имени Исхака Раззакова и утверждена муниципальной администрацией по Свердловскому административному району.

Муниципалитет просит горожан отнестись с пониманием к изменениям, быть внимательнее на дорогах и соблюдать Правила дорожного движения, а также заранее планировать свой маршрут.