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Общество

В Швеции еще одного из организаторов сожжения Корана оштрафовали

Окружной суд Стокгольма признал виновным одного из организаторов акций сожжения Корана Салвана Наджема в агитации против национальной или этнической группы, передает SVT Nyheter.

Салван Наджем участвовал в четырех демонстрациях сожжения Корана в 2023 году. Он обосновывал свои высказывания критикой религии и ислама, которая защищается свободой слова.

Окружной суд отметил, что акции превышали свободу слова и выражали презрение к мусульманской группе.

«Существует широкий спектр возможностей в рамках свободы выражения мнений, чтобы критиковать религию в фактических и объективных дебатах. В то же время выражение своего мнения о религии не дает права говорить или делать что угодно без риска оскорбить группу людей, которая придерживается этого убеждения», — заявил главный судья Горан Лундал.

В соответствии с главой 16 разделом 8 Уголовного кодекса Швеции Салван Наджем приговорен к условному сроку и штрафу.

Ранее суд обвинил в этом же деле Салвана Момику, но снял обвинения после его убийства накануне вынесения приговора. Через некоторое время Салван Наджем написал на своей странице в соцсети X «Я следующий».

Как передает SVT Nyheter, адвокат Наджема Марк Сафарян намерен обжаловать приговор. «Мой клиент чувствует себя плохо, как из-за случившегося с Момикой, так и из-за того, что его теперь осудили. Ему сложно принять этот приговор, потому что он не поддерживал высказывания, сделанные Момикой. Они не согласовывали, что будут говорить», — сообщил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318867/
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