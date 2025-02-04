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Общество

Закон о расточительстве не должен ущемлять конституционные права граждан

Закон «Об ограничении расточительства при проведении обрядов, торжеств и традиций в Кыргызской Республике» не должен ущемлять конституционные права граждан. Об этом на круглом столе по обсуждению нормы заявила главный специалист управления развития культуры в регионах Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Атыркуль Сейизова.

«Изначально, в 2022 году, указ президента об ограничении расточительства на тоях и поминках носил рекомендательный характер. Сейчас же, разрабатывая этот закон, мы должны предложить и рычаги работы этой нормы, чтобы не ущемлять конституционные права граждан», — отметила она.

Атыркуль Сейизова добавила, что нужно проводить разъяснительные беседы с населением, и делать это нужно совместно с профильными ведомствами. То есть беседы должны проводить как священнослужители, так и государственные органы. Кроме того, при составлении норм проведения торжеств и поминальных мероприятий нужно учесть традиции кыргызского народа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318848/
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