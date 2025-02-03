PISA-2025. Для подготовки используют платформу с искусственным интеллектом

Для подготовки учащихся к PISA-2025 будут использовать платформу с искусственным интеллектом — Cerebry. Об этом сообщили в Минобразования.

По данным ведомства, сегодня состоялась встреча министра образования и науки Догдуркул Кендирбаевой и заместителя руководителя издательского дома «Маршал Кавендиш» (Сингапур) Джой Тан, в ходе которой подписаны договоренности о совместной подготовке школьников с использованием Cerebry.

По словам Догдуркул Кендирбаевой, это первая инновационная цифровая платформа для повышения потенциала отечественных педагогов и учащихся в области математики.

«Cerebry — это образовательная платформа, использующая искусственный интеллект для персонализированной подготовки учащихся в возрасте от 13 до 16 лет. Она адаптируется к уровню знаний каждого ученика, предоставляя структурированные задания, подсказки и немедленную обратную связь. Cerebry помогает развивать аналитическое мышление и уверенность в решении сложных задач», — пояснили в министерстве.

Уточняется, что МОиН КР получит 130 тысяч лицензий для доступа к платформе.