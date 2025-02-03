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Общество

PISA-2025. Для подготовки используют платформу с искусственным интеллектом

Для подготовки учащихся к PISA-2025 будут использовать платформу с искусственным интеллектом — Cerebry. Об этом сообщили в Минобразования.

По данным ведомства, сегодня состоялась встреча министра образования и науки Догдуркул Кендирбаевой и заместителя руководителя издательского дома «Маршал Кавендиш» (Сингапур) Джой Тан, в ходе которой подписаны договоренности о совместной подготовке школьников с использованием Cerebry.

По словам Догдуркул Кендирбаевой, это первая инновационная цифровая платформа для повышения потенциала отечественных педагогов и учащихся в области математики.

«Cerebry — это образовательная платформа, использующая искусственный интеллект для персонализированной подготовки учащихся в возрасте от 13 до 16 лет. Она адаптируется к уровню знаний каждого ученика, предоставляя структурированные задания, подсказки и немедленную обратную связь. Cerebry помогает развивать аналитическое мышление и уверенность в решении сложных задач», — пояснили в министерстве.

Уточняется, что МОиН КР получит 130 тысяч лицензий для доступа к платформе.

  • PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа оценки образовательных достижений учащихся. Ожидается, что в 2025-м в исследовании PISA примут участие учащиеся около 100 государств. Кыргызстан дважды участвовал в PISA: в 2006 и 2009 годах. Оба раза занимал последние места.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318799/
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