PISA-2025. Для подготовки используют платформу с искусственным интеллектом

Для подготовки учащихся к PISA-2025 будут использовать платформу с искусственным интеллектом — Cerebry. Об этом сообщили в Минобразования.
По данным ведомства, сегодня состоялась встреча министра образования и науки Догдуркул Кендирбаевой и заместителя руководителя издательского дома «Маршал Кавендиш» (Сингапур) Джой Тан, в ходе которой подписаны договоренности о совместной подготовке школьников с использованием Cerebry.
По словам Догдуркул Кендирбаевой, это первая инновационная цифровая платформа для повышения потенциала отечественных педагогов и учащихся в области математики.
«Cerebry — это образовательная платформа, использующая искусственный интеллект для персонализированной подготовки учащихся в возрасте от 13 до 16 лет. Она адаптируется к уровню знаний каждого ученика, предоставляя структурированные задания, подсказки и немедленную обратную связь. Cerebry помогает развивать аналитическое мышление и уверенность в решении сложных задач», — пояснили в министерстве.
Уточняется, что МОиН КР получит 130 тысяч лицензий для доступа к платформе.
- PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа оценки образовательных достижений учащихся. Ожидается, что в 2025-м в исследовании PISA примут участие учащиеся около 100 государств. Кыргызстан дважды участвовал в PISA: в 2006 и 2009 годах. Оба раза занимал последние места.