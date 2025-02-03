Мэр города Оша Женишбек Токторбаев сообщил 24.kg, что у местных властей нет планов по переименованию школ, носящих имена деятелей советской эпохи.

— Недавно ряд СМИ сообщили, что вы инициировали переименование некоторых школ города Оша, носящих имена советских деятелей. Могли бы вы прояснить этот вопрос?

— Это не моя инициатива, недавно я провел встречу с жителями города, где они обратились с просьбой обсудить идею переименования ряда школ. Важно внести ясность в эту ситуацию. Их обращение было представлено в письменной форме и зачитано на месте. Я отметил, что данный вопрос может быть рассмотрен в установленном порядке и в соответствии с законом.

— То есть это не ваша личная инициатива, а обращение местных жителей?

— Совершенно верно. Этот вопрос был поднят исключительно в связи с обращением граждан. Мэрия всегда внимательно относится к предложениям горожан и рассматривает их в рамках законодательства. Однако пока это всего лишь инициатива на уровне предложения.

— Значит, можно утверждать, что на данный момент решение о переименовании школ не принималось?

— Безусловно. В настоящее время никакого решения о переименовании школ или других социальных объектов, носящих имена деятелей советской эпохи, не принималось и такие изменения не планируются.

Напомним, Женишбек Токторбаев назначен мэром Оша 23 января этого года.

