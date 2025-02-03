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Общество

Почти миллион человек прошли через Общереспубликанское тестирование в КР

В Кыргызстане с 2002 года через Общереспубликанское тестирование прошел 975 тысяч 181 человек, желающий поступить в высшие учебные заведения страны. Об этом говорится в отчете Центра оценки в образовании и методов обучения по итогам ОРТ-2024.

По данным организации, за это время на грантовую форму обучения зачислены 108 тысяч 346 человек.

ОРТ организуют с одной целью — определить абитуриентов, наиболее способных к дальнейшему обучению в вузах.

В прошлом году тест сдали 51 тысяча 946 человек, из которых 7 тысяч 21 зачислили на грантовые места.

Из общего числа зачисленных на грантовую форму обучения почти 50 процентов составили абитуриенты из сельских школ, 18,1 процента ‒ из школ высокогорья, 16,2 процента — абитуриенты из Бишкека, примерно 16 процентов — из малых городов и областных центров.

Из общего числа зачисленных на контрактную форму обучения 43,1 процента составили абитуриенты из сельских школ, 11,5 процента ‒ из школ высокогорья, 27 процентов — абитуриенты из Бишкека и 18 процентов — из малых городов и областных центров.

С 2012-го ОРТ стало обязательным при поступлении во все вузы республики, независимо от формы собственности. Однако есть перечень специальностей и направлений, где результаты тестирования не требуются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318740/
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