С 1 мая 2025 года всех мигрантов, незаконно находящихся в России, депортируют

С 1 мая 2025 года всех иностранцев, незаконно находящихся в России, депортируют. До этого срока у мигрантов остается шанс узаконить свое пребывание в стране. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

По его словам, в российский реестр контролируемых лиц с 5 февраля будет внесено 670 тысяч иностранных граждан.

«Это те граждане, в отношении которых по нашим информационным ресурсам и ресурсам наших коллег из ФСБ и Пограничной службы мы видим, что они заехали, но мы не видим, что они получили патент, встали на миграционный учет. Мы не увидели их в уведомлениях работодателей, что с ними заключено трудовое соглашение, и прошли те 30 суток, когда они должны были урегулировать свой правовой статус. После этого автоматически нашими системами они попадают в этот реестр контролируемых лиц», — сказал Александр Горовой.

Он отметил, что если мигрант до 1 мая придет в органы внутренних дел, то его правовой статус, возможно, узаконят, если гражданин не был нарушителем по тем статьям, которые оговорены в законе и требуют его безусловного выдворения с территории РФ.

«А вот с 1 мая возможность прийти добровольно, пройти все процедуры проверки у них исчезнет. Там будет безальтернативное выдворение», — предостерег представитель МВД России.

Напомним, публичный электронный реестр иностранцев в РФ начнет действовать с 5 февраля. В открытой базе приезжих смогут быстро проверить работодатели и предприниматели, но прежде всего сотрудники полиции, которые получили право не только вносить туда мигрантов, но и выдворять их из страны.

По данным МВД России, на территории государства сейчас проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов.