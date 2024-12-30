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Власть

В РФ решение о реестре контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей подписано

Председатель правительства Росссии Михаил Мишустин подписал постановление о реестре контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Министерством внутренних дел Российской Федерации обеспечивается создание реестра контролируемых лиц с использованием государственной информационной системы миграционного учета в два этапа», — говорится в постановлении.

На первом этапе МВД будет осуществлять функционирование реестра с использованием государственной информационной системы миграционного учета и включать в него имеющуюся в министерстве информацию, являющуюся основанием для первоначального формирования сведений об иностранном гражданине в реестре. Второй этап подразумевает ввод реестра в эксплуатацию посредством обеспечения функционирования и предоставления доступа к нему государственным органам и другим пользователям.

Мигрантов-нарушителей будут вносить в специальный реестр контролируемых лиц, оператором которого станет МВД России (реестр будет доступен на официальном сайте ведомства). После внесения в реестр иностранцам будет запрещено менять место жительства без разрешения МВД, выезжать за пределы субъектов РФ, муниципального образования, где они проживают. Они не смогут управлять транспортными средствами, получать водительские права, покупать или продавать недвижимость и автотранспорт и регистрировать данное имущество. Кроме того, будет наложен запрет на заключение брака, регистрацию юрлиц, заключение кредитных договоров, открытие банковских счетов, переводы денежных средств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315761/
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