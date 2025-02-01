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Общество

В России мигрантов хотят штрафовать за не знающих русский язык детей

Мигрантов в России начнут штрафовать в случаях, если их дети не смогут сдать тест на знание русского языка и поступить в школу. Соответствующий законопроект подготовило Министерство просвещения РФ.

Отмечается, что, если несовершеннолетние иностранцы, не сумевшие сдать тест, в течение месяца не приступят к прохождению дополнительных программ по обучению русскому языку, сведения о них будут направляться органами опеки в МВД России и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. После этого их родителей будут привлекать к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей по обучению ребенка.

Если появятся основания считать, что знание русского языка у ребенка недостаточное для прохождения образования, его могут направить на повторную экзаменацию.

Ранее, выступая на совмещенных прямой линии и пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка.

Напомним, Госдума приняла соответствующий закон 11 декабря 2024 года. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре рекомендовал одобрить закон о запрете зачисления в школы детей иностранных граждан, не владеющих русским языком. Документ должен вступить в силу с 1 апреля 2025-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318616/
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