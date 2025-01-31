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Общество

Представитель ЕС: Кыргызстан — пример успешной внешней политики

Президент Садыр Жапаров принял главу представительства Европейского союза в Кыргызстане Мэрилин Йосефсон в связи с завершением ее дипломатической миссии. Об этом сообщил сайт главы государства.

Садыр Жапаров отметил вклад Мэрилин Йосефсон в укрепление кыргызско-европейского партнерства, приведя к выходу сотрудничества на новый уровень.

«Ваши инициативы, направленные на всестороннее развитие взаимодействия между нашими странами, а также ваша деятельность по укреплению социальных, экономических и культурных связей привели к значительным успехам», — сказал он.

Садыр Жапаров также подчеркнул, что Европейский союз является надежным и важным партнером, и отметил продуктивность последних двух лет в развитии двустороннего и межрегионального сотрудничества.

Мэрилин Йосефсон отметила вклад Садыра Жапарова в укрепление сотрудничества, благодаря которому кыргызско-европейские отношения достигли нового уровня. Она подчеркнула взвешенный подход Кыргызстана к международным отношениям, несмотря на геополитические вызовы.

«Кыргызстан — небольшая страна, и в геополитическом плане ей приходится прилагать немало усилий. Несмотря на это, республика сумела выстроить прочные отношения с соседями и ведущими мировыми державами. Это ценный опыт, которому и нам стоит поучиться. Помните, что в Брюсселе у вас есть надежный друг», — сказала Мэрилин Йосефсон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318586/
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