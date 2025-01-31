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Общество

«Кыргызфармации» нужно 3,5 миллиарда на решение проблем с нехваткой лекарств

«Кыргызфармации» нужно 3,5 миллиарда сомов, чтобы решить все проблемы с нехваткой лекарств. Об этом на заседании парламентских фракций «Ишеним» и «Ыйман Нуру» сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что, когда создавалось предприятие, ему выделили 1 миллиард сомов, но 200 миллионов из них ушли на закупку инсулина, еще 200 миллионов — на борьбу с гепатитом, и это невозвратные деньги.

«Сейчас у «Кыргызфармации» есть 600 миллионов сомов. Еще более 150 миллионов им должны больницы», — сказал министр. 

Он пояснил депутатам, почему раньше не было таких проблем с лекарствами, как сейчас. По словам Алымкадыра Бейшеналиева, раньше компании-поставщики привозили препараты медучреждениям, а те расплачивались за них спустя некоторое время. «Кыргызфармация» работает напрямую с производителями, и чтобы закупить лекарства, заводы просто сразу внесли 30-50 процентов предоплаты.

Чиновник также сказал, что Минфин не может сейчас выделить «Кыргызфармации» 3,5 миллиарда сомов, поэтому Минздрав хотел взять 1 миллиард в кредит, но все банки просят залог.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318541/
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