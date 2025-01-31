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Общество

Не выдавать справки тем, кто не застраховал жилье, предлагают чиновники

Министерство цифрового развития предлагает внести изменения в постановление кабинета министров о правилах регистрации и снятия граждан Кыргызстана с регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания. Проект вынесен на общественное обсуждение.

Суть предлагаемого дополнения заключается в обязательном предоставлении договора страхования жилья от пожара и стихийных бедствий при регистрации и снятии граждан КР с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания, а также при выдаче справок (с места жительства, о составе семьи и других).

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В МЦР отмечают, что это будет стимулировать граждан более ответственно подходить к страхованию своего имущества.

Напомним, Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» приняли в стране в 2015-м. В сельской местности полис обойдется в 600 сомов в год, в городской — 1,2 тысячи.

Однако большинство граждан не приобретает полис, поскольку штрафных санкций не предусмотрено. В 2024 году охват обязательным государственным страхованием жилья от пожаров достиг лишь 20,3 процента.

Произошло это благодаря изменению законодательства: предъявление страхового полиса сделали обязательным при переоформлении жилья и предоставлении в качестве залога.

То есть теперь, если гражданин намерен продать жилье, он сначала должен застраховать его.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318515/
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