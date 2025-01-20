14:13
USD 87.45
EUR 90.05
RUB 0.85
Экономика

В 2024 году охват государственным страхованием жилья вырос до 20,3 процента

В прошлом году охват обязательным государственным страхованием жилья от пожаров и стихийных бедствий удалось повысить до 20,3 процента.

По данным пресс-службы Государственной страховой организации, на конец 2023-го охват составлял лишь 11,2 процента. И это с 2016 года, момента создания ОАО «Государственная страховая организация».

На начало 2024-го из всего жилищного фонда страны, в котором числится 1 миллион 212 тысяч 901 жилое помещение, застраховано 135 тысяч 964. На конец года — 246 тысяч 277.

Произошло это благодаря тому, что в течение года приняли поправки в законы, вынуждающие граждан страховать жилье: предъявление полиса обязательного страхования жилья сделали обязательным при его переоформлении и предоставлении в качестве залога.

То есть теперь, если гражданин намерен продать жилье, он сначала должен застраховать его.

В Государственной страховой организации такое принуждение к страхованию и в целом введение государством обязательного страхования объясняют тем, что Кыргызстан находится в небезопасной зоне.

Во-первых, у нас чуть ли не ежедневно происходят землетрясения. И хотя большинство неопасные и даже незаметные, но сильные и разрушительные тоже бывают. И потом, у нас часто бывают сели и оползни, которые повреждают имущество. Учитывая, что у нас население не богатое, а государство не настолько богатое, чтобы всем компенсировать разрушения, решили ввести обязательное страхование

заместитель начальника отдела страхования Госстраха Азат Кендирбаев

По его словам, в развитых странах страхование имущества работает успешно, но в КР из-за недостаточной грамотности населения пришлось ввести обязательное.

Однако, несмотря на то что страхование обязательное и в 2024-м приняты инструменты для повышения охвата страхования, до прошлого года оно было на самом деле добровольным. Страховали свое жилье в основном жители небезопасных районов.

Сейчас больше всего застрахованных домов в селеопасных районах Ошской и Джалал-Абадской областей — 29 процентов. Самый низкий охват страхования в Чуйской области (9,21 процента) и Бишкеке (11,2 процента).

В 2025 году статистика может резко измениться. После того как сделали обязательным наличие страховки при операциях с недвижимостью, больше всего договоров заключают в Бишкеке и Чуйской области, где наиболее часто продается жилье.

Чтобы увеличить свою платежеспособность, Госстрах намерен увеличить уставной капитал на 150 миллионов сомов путем выпуска простых именных акций. Их купит Министерство финансов, которое на сегодня является единственным акционером ГСО. В итоге уставной капитал компании достигнет 1,1 миллиарда сомов.

Вообще, в планах довести его до 5 миллиардов сомов. Ведь ежегодно вместе с увеличением охвата страхования растет и сумма страховых выплат. Если в 2023-м населению выплатили 27 миллионов 244,7 тысячи сомов, то в 2024 году — 69 миллионов 964,6 тысячи.

Годовая страховка стоит 618 сомов, если жилье находится в сельской местности, и 1 тысячу 236 сомов, если в городе.

При полном разрушении жилья в случае пожара или стихийного бедствия Госстрах выплатит максимально — 500 тысяч сомов. При частичном повреждении будет оценка ущерба сотрудниками ГСО и местными органами самоуправления.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/317242/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Законопроект, обязывающий кыргызстанцев брать страховки, одобрен в первом чтении
Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до конца года
Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
Вы ради страховых компаний работаете? Депутат раскритиковал Минэкономики
Кыргызстанцев хотят обязать страховать недвижимость перед продажей
Охват страхования жилья в Кыргызстане составляет всего 17 процентов
Государственная страховая организация застраховала 200 тысяч жилых помещений
Депутат Жогорку Кенеша предлагает наказывать не застраховавших жилье граждан
В Кыргызстане люди с инвалидностью могут застраховать жилье бесплатно
Скоро в Кыргызстане жилье можно будет застраховать онлайн
Популярные новости
Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как получить статус и какие налоги платить
Доллар и&nbsp;российский рубль подешевели к&nbsp;сому. Курсы валюты на&nbsp;16&nbsp;января Доллар и российский рубль подешевели к сому. Курсы валюты на 16 января
Доллар немного вырос, российский рубль подешевел. Курсы валюты на&nbsp;17&nbsp;января Доллар немного вырос, российский рубль подешевел. Курсы валюты на 17 января
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;18&nbsp;января. Что подорожало больше всего Продуктовая корзина Бишкека на 18 января. Что подорожало больше всего
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
20 января, понедельник
14:12
Депутат Балбак Тулобаев заявил, что знает, как решить проблему смога в Бишкеке Депутат Балбак Тулобаев заявил, что знает, как решить п...
14:01
Пришли неподготовленными. Комитет ЖК отклонил законопроект Минобразования
14:01
В 2024 году охват государственным страхованием жилья вырос до 20,3 процента
14:00
Открытие нового рынка в Оше не состоялось. Почему, рассказали торговцы
13:50
Кантский цемзавод должен платить компенсацию за загрязнение воздуха — депутат