Мэрия Бишкека предлагает повысить тарифы на воду для некоторых абонентов

Мэрия Бишкека инициирует внесение изменения в постановление кабмина о порядке определения тарифов на услуги централизованного питьевого водоснабжения и водоотведения. Проект документа вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается наделить Бишкекский городской кенеш правом устанавливать повышенный тариф на воду для коммерческих потребителей.

Поясняется, что системы водоснабжения города находятся в плохом состоянии и требуют модернизации, однако для этого требуется дополнительное финансирование. В Национальной стратегии водного развития отмечается, что сейчас себестоимость воды в 1,5 раза выше действующих тарифов. При этом некоторые потребители используют питьевую воду в качестве сырья для ведения предпринимательской деятельности (услуги автомойки, бассейны, бани, сауны, продажа очищенной водопроводной воды). К этим группам потребителей применяются такие же тарифы на оказание услуг централизованного питьевого водоснабжения и водоотведения, как и ко всем юридическим лицам.

Столичный муниципалитет предлагает расширить функции БГК и дать ему право устанавливать повышающий коэффициент для тарифа на поставку питьевой воды для некоторых коммерческих организаций. По мнению чиновников, это позволит привлечь дополнительные средства для улучшения водоснабжения, снизить перекрестное субсидирование и сохранить доступные тарифы для малообеспеченных семей.