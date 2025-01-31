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Общество

Среди осужденных в Кыргызстане в 2024 году выявлено 242 больных гепатитом

В медицинских учреждениях Службы исполнения наказаний в прошлом году проведено 5 тысяч 866 обследований для выявления инфекционных заболеваний среди осужденных. Об этом сообщили на коллегии ведомства.

По их данным, в 2024-м среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях, выявлены 195 человек с гепатитом С и 47 человек, инфицированных гепатитом В.

Ранее в департаменте государственного санитарно-эпидеомиологического надзора по итогам 11 месяцев прошлого года сообщили, что заболеваемость острыми вирусными гепатитами в Кыргызстане выросла в 2,6 раза. Рост связан с увеличением заболеваемости вирусным гепатитом А. За указанный период зарегистрировано 17 тысяч 902 случая. Также наблюдается рост заболеваемости впервые выявленными хроническими вирусными гепатитами на 14,7 процента.

Вирусные гепатиты — группа острых и хронических вирусных заболеваний печени, которые вызываются вирусами гепатитов. Эти вирусы становятся причиной воспаления печени, исходом которого может быть как полное выздоровление, так и развитие фиброза (цирроза), гепатоцеллюлярной карциномы (рака печени) и смерть.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318470/
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