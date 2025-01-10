10:56
USD 87.00
EUR 89.68
RUB 0.84
Общество

Заболеваемость острыми вирусными гепатитами в Кыргызстане выросла в 2,6 раза

Заболеваемость острыми вирусными гепатитами в Кыргызстане выросла в 2,6 раза. Об этом сообщили в департаменте государственного санитарно-эпидеомиологического надзора по итогам 11 месяцев 2024 года.

Отмечается, что рост связан с увеличением заболеваемости вирусным гепатитом А. За указанный период зарегистрировано 17 тысяч 902 случая. В 2023-м за аналогичный период зафиксировано 6 тысяч 637 случаев. Больше всего заболевших выявлено в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях.

Наблюдается рост заболеваемости впервые выявленными хроническими вирусными гепатитами на 14,7 процента. В прошлом году зарегистрировано 9 тысяч 823 случая (в 2023-м — 8 тысяч 416). Больше всего случаев отмечено в Баткенской, Нарынской, Ошской и Чуйской областях.

Вирусные гепатиты — группа острых и хронических вирусных заболеваний печени, которые вызываются вирусами гепатитов. Эти вирусы становятся причиной воспаления печени, исходом которого может быть как полное выздоровление, так и развитие фиброза (цирроза), гепатоцеллюлярной карциномы (рака печени) и смерть.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316363/
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
Показатели острых вирусных гепатитов выросли в 3,3 раза — Госсанэпиднадзор КР
Еженедельно в секторе Газа регистрируют около 1 тысячи новых случаев гепатита
В Кыргызстане стартовала 10-дневная кампания по борьбе с гепатитом
Где можно заразиться гепатитом, рассказали в Минздраве Кыргызстана
В Кыргызстане исследуют распространенность гепатитов В и С и ВИЧ
ВОЗ предупреждает о росте случаев заболеваний, передающихся половым путем
Нужна ли ревакцинация от гепатита В. Комментарий эксперта
Жыл башынан бери 12,3 миңден ашуун кыргызстандыкта В жана С гепатити аныкталды
С начала года гепатиты В и С выявлены у более 12,3 тысячи кыргызстанцев
Кабмин просят выделить 240 миллионов сомов на борьбу с гепатитом
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их&nbsp;отрабатывать Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их отрабатывать
Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
10 января, пятница
10:46
Заболеваемость острыми вирусными гепатитами в Кыргызстане выросла в 2,6 раза Заболеваемость острыми вирусными гепатитами в Кыргызста...
10:32
Пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными в истории Лос-Анджелеса
10:30
В аэропорту «Манас» нашли гранату, но игрушечную
10:28
Нужна срочная помощь. Врач рассказала о состоянии Темирлана Султанбекова
10:05
Скоро весна! Посев однолетних цветов в оранжерее провел «Бишкекзеленстрой»