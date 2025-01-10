Заболеваемость острыми вирусными гепатитами в Кыргызстане выросла в 2,6 раза. Об этом сообщили в департаменте государственного санитарно-эпидеомиологического надзора по итогам 11 месяцев 2024 года.

Отмечается, что рост связан с увеличением заболеваемости вирусным гепатитом А. За указанный период зарегистрировано 17 тысяч 902 случая. В 2023-м за аналогичный период зафиксировано 6 тысяч 637 случаев. Больше всего заболевших выявлено в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях.

Наблюдается рост заболеваемости впервые выявленными хроническими вирусными гепатитами на 14,7 процента. В прошлом году зарегистрировано 9 тысяч 823 случая (в 2023-м — 8 тысяч 416). Больше всего случаев отмечено в Баткенской, Нарынской, Ошской и Чуйской областях.

Вирусные гепатиты — группа острых и хронических вирусных заболеваний печени, которые вызываются вирусами гепатитов. Эти вирусы становятся причиной воспаления печени, исходом которого может быть как полное выздоровление, так и развитие фиброза (цирроза), гепатоцеллюлярной карциномы (рака печени) и смерть.