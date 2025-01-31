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Общество

Священника выгнали из церкви за повтор неоднозначного жеста Илона Маска

Священника Англиканской католической церкви Келвина Робинсона лишили лицензии за повтор неоднозначного жеста бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщила пресс-служба церкви Англии на своем сайте.

— скриншот из видео в аккаунте Келвина Робинсона в соцсети X
Фото — скриншот из видео в аккаунте Келвина Робинсона в соцсети X. Священника выгнали из церкви за повтор неоднозначного жеста Илона Маска

Ивестно, что священнослужитель, выступая на саммите противников абортов, повторил жест, который показал Илон Маск на инаугурации президента США Дональда Трампа. Келвин Робинсон в завершение своего выступления в Вашингтоне показал жест, похожий на нацистское приветствие.

Англиканская католическая церковь выпустила заявление, в котором сообщила, что священника предупреждали о недопустимости таких действий. Его лишили лицензии, в церкви он больше не служит. Лишение лицензии в англиканской церкви означает, что священник больше не может законно выполнять свои служительские функции в этой епархии.

«Мы осуждаем нацистскую идеологию и антисемитизм во всех его формах. И мы считаем, что те, кто повторяет нацистское приветствие, даже в качестве шутки или попытки потроллить своих оппонентов, принижают ужас холокоста и умаляют жертву тех, кто боролся с его виновниками», — говорится в заявлении.

Напомним, после инаугурации лидера США Дональда Трампа Илон Маск выступил в Capital One Arena и сразу стал объектом жарких споров. Во время своей речи бизнесмен несколько раз отсалютовал сторонникам. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что этот жест похож на нацистское приветствие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318467/
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