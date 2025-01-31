Священника выгнали из церкви за повтор неоднозначного жеста Илона Маска

Священника Англиканской католической церкви Келвина Робинсона лишили лицензии за повтор неоднозначного жеста бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщила пресс-служба церкви Англии на своем сайте.
Ивестно, что священнослужитель, выступая на саммите противников абортов, повторил жест, который показал Илон Маск на инаугурации президента США Дональда Трампа. Келвин Робинсон в завершение своего выступления в Вашингтоне показал жест, похожий на нацистское приветствие.
Англиканская католическая церковь выпустила заявление, в котором сообщила, что священника предупреждали о недопустимости таких действий. Его лишили лицензии, в церкви он больше не служит. Лишение лицензии в англиканской церкви означает, что священник больше не может законно выполнять свои служительские функции в этой епархии.
«Мы осуждаем нацистскую идеологию и антисемитизм во всех его формах. И мы считаем, что те, кто повторяет нацистское приветствие, даже в качестве шутки или попытки потроллить своих оппонентов, принижают ужас холокоста и умаляют жертву тех, кто боролся с его виновниками», — говорится в заявлении.
Напомним, после инаугурации лидера США Дональда Трампа Илон Маск выступил в Capital One Arena и сразу стал объектом жарких споров. Во время своей речи бизнесмен несколько раз отсалютовал сторонникам. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что этот жест похож на нацистское приветствие.