Жест Илона Маска на инаугурации Трампа: неудачная импровизация или провокация?

После инаугурации Дональда Трампа Илон Маск выступил в Capital One Arena и сразу стал объектом жарких споров.

Как пишет «НГ», во время своей речи бизнесмен несколько раз отсалютовал сторонникам нового президента. Пользователи соцсетей обратили внимание, что этот жест похож на нацистское приветствие.

«Спасибо вам! От моего сердца — вам! Вот как выглядит настоящая победа! Я уже не могу дождаться начала», — закончил короткую речь Маск, ударив себя в грудь правой рукой и вскинув ее вверх.

Взмахи руками Илона Маска вырезали из трансляции телеканала Fox. На моменте, когда он салютует, камера показывает зрителей.