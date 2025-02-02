Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, фламенко и фантасмагория

4-7 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6 февраля. Кинопремьеры

«Кызыл көйнөк» (ужасы). На берегу Иссык-Куля молодая семья начинает новую жизнь, восстанавливая старое кафе. Но их мечта превращается в кошмар, когда в стенах заведения оживают темные тайны прошлого. Таинственные явления и необъяснимый страх превращают каждую ночь в борьбу за выживание. Место мечты становится тем, откуда невозможно сбежать.

«Жылкычы чымчык» (драма). Сюжетная линия фильма строится вокруг истории юной девушки Алтын, приехавшей из села в город на учебу. Пройдя серьезные испытания жизни — любовь, разлуку, коварство, беременность, роды, в финале картины она вновь возвращается к вечным ледникам и серебряному озеру, не потеряв душевную чистоту, веру в людей и жизнь.

«Знакомство родителей» (комедия). Перспективный сообразительный парень Федор, который вырос в детдоме и всего добился сам, влюбляется в девушку из богатой семьи. Однако ее родственники не в восторге от избранника из-за социального статуса и сомнительной родословной парня. Они заявляют, что дадут свое согласие только в том случае, если познакомятся с родителями жениха. Для Федора, который никогда не видел своих маму и папу, это условие кажется невыполнимым.

«Парни с тату. Прямо в сердце» (мелодрама). Хорошие девочки любят плохих парней, и Шоу Лэндон, влюбившаяся в Рула Арчера с первого взгляда, — не исключение из правил. Однако у скромной студентки-отличницы и лихого татуированного бабника, снова и снова бросающего вызов окружающему миру, есть нечто общее.

«Сент-Экзюпери» (драма). 1930 год. Антуан де Сент-Экзюпери, пилот французской авиапочты в Аргентине, вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решает проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полет по спасению своего товарища. Это смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц», которая станет символом безграничной силы воображения.

«Любовь — боль» (боевик). Марвин Гейбл ведет успешную жизнь риэлтора в респектабельном пригороде Милуоки. Однажды он получает загадочный конверт от женщины по имени Роуз, которую он когда-то бросил на верную смерть. Она сообщает, что Марвина разыскивает его брат Наклз, криминальный авторитет. Оказывается, за улыбкой и хорошими манерами преуспевающего агента по продаже недвижимости скрывается темное преступное прошлое.

7 февраля. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из незнакомцев получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

7 февраля. Спектакль «Дракон» (фантасмагория)

За основу взят сказочный сюжет народов Юго-Восточной Азии о драконе, которого нельзя победить, потому что победитель сам обращается в дракона, и только юноша с чистыми помыслами может убить чудовище.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.