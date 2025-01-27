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Общество

Вечер памяти Топчубека Тургуналиева пройдет в Бишкеке

В Бишкеке 31 января пройдет вечер памяти известного общественного деятеля и основателя Национальной академии «Манас» Топчубека Тургуналиева.

из архива
Фото из архива. Топчубек Тургуналиев

По данным организаторов, мероприятие — дань памяти человеку, который внес значительный вклад в сохранение и развитие нематериального, духовного и культурного наследия Кыргызстана.

В этот день также откроется фотовыставка, посвященная Топчубеку Тургуналиеву.

Топчубек Тургуналиев был известен как один из первых оппозиционеров. В бытность президентом Аскара Акаева он организовал партию «Эркин Кыргызстан» («ЭрК») и первым выразил недоверие главе государства, заявив, что тот должен уйти в отставку. Его называли «первопроходцем борьбы с режимом».

В 1999 году Топчубека Тургуналиева обвинили в покушении на жизнь Аскара Акаева. По приговору суда он получил 16 лет лишения свободы. Он себя виновным не признал, но отсидел в колонии шесть лет. Трижды Международной амнистией (Лондон) признан «узником совести».

Инициатор создания и руководитель независимой общественной комиссии по расследованию Аксыйской трагедии.

В 2010-м был членом временного правительства — и. о. директора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР, в июне 2010 года также стал советником президента переходного периода Розы Отунбаевой по политическим вопросам. Однако уже в июле объявил о создании оргкомитета «Движения по защите революции и очищению государственной власти».

Награжден орденом «Манас» I степени. Скончался 15 ноября 2023-го на 83-м году жизни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317964/
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