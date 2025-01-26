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Общество

Еще 19 тысяч кубометров снега принудительно спущено на трассе Бишкек — Ош

Подразделения МЧС продолжают принудительный спуск лавин на автодорогах страны. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что на участке Казы-Жар (250-й километр) дороги Бишкек — Ош произведен принудительный спуск снежных лавин. В результате сошло 19 тысяч 110 кубических метров снежной массы.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС

Автодороги открыты для проезда.

Мероприятия по принудительному спуску снежных лавин провели оперативная группа МЧС и артиллерийский расчет Министерства обороны.

Также завершены работы по принудительному спуску снежных лавин на участке Көчкүлүү-Булак (на 247-м километре) трассы Бишкек — Ош.

Напомним, на перевале Тоо-Ашуу ранее под лавину попали шесть автомашин и микроавтобус. Спасатели извлекли из авто, полностью оказавшегося под снежной массой, четырех человек. Одна из пассажирок была без сознания, ее оперативно доставили в больницу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317951/
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