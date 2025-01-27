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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 27 января солнечно. Температура воздуха днем ожидается +6 градусов.

У кого намечается той

Жаныбек Кыдыкбаев

Родился 27 января 1985 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Международный день памяти жертв Холокоста

День утвердила Генеральная Ассамблея ООН 1 ноября 2005 года. Дата выбрана потому, что 27 января 1945-го советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим (территория нынешней Польши).

За время существования Освенцима в нем погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Александр Железнов

Родился 27 января 1939-го во Фрунзе.

С 1983 по 1992 год работал министром торговли Киргизской ССР.

Более пяти лет возглавлял Фонд материальных государственных резервов при правительстве Кыргызской Республики.

Был избран депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Удостоен высокого звания «Заслуженный экономист КР», почетный гражданин Бишкека.

Умер в 2009-м.

Умер профессор Арстанбек Алтымышев

open.kg
Фото open.kg. Арстанбек Алтымышев
Родился 5 мая 1930 года в селе Кара-Булак Кеминского района. Видный советский и кыргызский фармаколог, деятель здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики.

Специалист в области фармакологии группы алкалоидов.

Создал ряд лекарственных препаратов на основе природных целебных средств. Лауреат Государственной премии Киргизской ССР в области науки и техники — за изготовление лекарственного препарата «Ликорин».

Арстанбек Алтымышев — опытный экспериментатор, усовершенствовавший некоторые микрохирургические операции, разработавший ряд фармако-токсикологических методов для выяснения механизма действия исследуемых физиологически активных веществ.

Опубликовано более 190 научных работ, в том числе 14 монографий, 20 изобретений. Под руководством Алтымышева защищены 20 кандидатских диссертаций.

Умер 27 января 2011-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317940/
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