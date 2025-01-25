Сотрудников Минприроды предупредили об ужесточении наказания за коррупцию

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора сотрудники Госкомитета национальной безопасности провели разъяснительно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение коррупционных проявлений. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Фото ГКНБ. Координационное совещание в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора

«Участникам собрания разъяснили вступившие в силу изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере противодействия коррупции и значительное усиление ответственности за совершение коррупционных преступлений», — говорится в сообщении.

Сотрудникам министерства также рассказали о выявленных ранее коррупционных схемах в сфере геологии и недропользования.