15:58
USD 87.45
EUR 91.77
RUB 0.88
Общество

Более 13 тысяч кубометров снега принудительно спущено на трассе Бишкек — Ош

Более 13 тысяч кубометров снега принудительно спущено на трассе Бишкек — Ош. Об этом сообщили в МЧС.

МЧС
Фото МЧС. Более 13 тысяч кубометров снега принудительно спущено на трассе Бишкек — Ош

На автодороге Бишкек — Ош произведен принудительный спуск снежных лавин. Сегодня оперативная группа МЧС и артиллерийский расчет Министерства обороны продолжат мероприятия по принудительному спуску снежных лавин на участках трассы в Токтогульском районе Джалал-Абадской области.

Напомним, на перевале Тоо-Ашуу ранее под лавину попали шесть автомашин и микроавтобус. Спасатели извлекли из авто, полностью оказавшегося под снежной массой, четырех человек. Одна из пассажирок была без сознания, ее оперативно доставили в больницу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317925/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Принудительный спуск лавин начали на перевале Тоо-Ашуу
На перевале Тоо-Ашуу под лавину попали шесть автомашин и микроавтобус
На трассе Бишкек — Ош сошла лавина, движение временно ограничено
МЧС Кыргызстана предупреждает о возможном сходе лавин на дороге Бишкек — Ош
В горных районах трассы Бишкек — Ош возможен сход лавин
Началась очистка альтернативной дороги север — юг после схода снежной лавины
В Чаткале нашли еще тела оставшихся под лавиной
В Чаткале нашли тела еще трех человек, оставшихся под лавиной
В Чаткале нашли тело одного из оставшихся под снежной лавиной людей
Вертолет МЧС вылетел на поиски шести человек, пропавших в горах Чаткала
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Кыргызстанцы считают, что работать мигрантам в&nbsp;России станет невозможно Кыргызстанцы считают, что работать мигрантам в России станет невозможно
Развитие госязыка в&nbsp;КР: о&nbsp;штрафах, бесплатных курсах кыргызского и&nbsp;роли русского Развитие госязыка в КР: о штрафах, бесплатных курсах кыргызского и роли русского
Бизнес
Пусть мечта о&nbsp;своей квартире станет реальностью с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой О!»
&laquo;Газпром&raquo; планирует повысить цены на&nbsp;газ для россиян «Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
Итоги первого этапа акции MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подведены: успейте присоединиться Итоги первого этапа акции MegaPay и «Элкарт» подведены: успейте присоединиться
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
25 января, суббота
15:39
Более 13 тысяч кубометров снега принудительно спущено на трассе Бишкек — Ош Более 13 тысяч кубометров снега принудительно спущено н...
15:14
Гравийные карьеры вдоль трассы Ош — Ноокат переместят из-за угрозы схода селей
14:47
Жизненно важные лекарства освободят от НДС — Алмамбет Шыкмаматов
14:40
В России ужесточили получение разрешения на РВП и ВНЖ
14:28
В природном парке «Ала-Арча» начали строить канатную дорогу