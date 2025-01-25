21 января на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике депутат Замирбек Мамасадыков сказал, что в 2024 году просил провести переговоры с Узбекистаном о переносе или закрытии мусороперерабатывающего завода и мусорного полигона подальше от границы с Кыргызстаном, так как рядом расположены села Достук, Шамалды-Сай и Уч-Коргон, в которые доносится неприятный запах.

«Тогда заместитель министра иностранных дел и заместитель министра природных ресурсов провели переговоры с узбекской стороной и здесь, на заседании, сообщили, что завод закроют в течение десяти дней. Но он работает и сейчас», — сказал он.

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев сообщил, что узбекская сторона прислала официальное письмо, в котором говорилось, что мусорный полигон рекультивирован, а завод закрыт. На что депутат заявил, что информация узбекской стороны неверная.

Пресс-служба ведомства сообщает, что в официальной ноте РУз речи о закрытии завода и его переносе не было. То есть они не предоставляли неверные данные.

По данным пресс-службы, в ноте сообщалось лишь о рекультивации мусорного полигона.

«Мусорный полигон действительно рекультивирован. А мусороперерабатывающий завод сейчас не работает. Неприятный запах в эти села доносится от складов с сырьем предприятия по производству мыла, который также расположен близ границы. Сейчас мы ведем переговоры о переносе этого завода», — добавили там.