Депутат Жогорку Кенеша Замирбек Мамасадыков не раз на заседаниях парламента обращался к Министерству иностранных дел с требованием провести переговоры с Узбекистаном, чтобы соседняя страна перенесла мусороперерабатывающий завод и полигон на границе, так как смрад от них доносится до сел Достук, Уч-Коргон и Шамалды-Сай Джалал-Абадской области.

Сегодня на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова сообщила, что узбекская сторона отправила официальную ноту о том, что предприятие перенесено, а мусорный полигон рекультивирован.

«Неприятный запах остался. И выяснилось, что он исходит от складов с сырьем завода по производству мыла. Сейчас мы с ними снова ведем переговоры», — сказала она.

Нардеп ответил, что завод не перенесен и продолжает работать. А информация узбекской стороны неверная. Он отметил, что предприятие по производству мыла расположено на границе и дым от него также загрязняет воздух близлежащих сел.