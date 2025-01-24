Самая масштабная в истории. США начали массовую высылку нелегальных мигрантов

Американские власти спустя несколько дней после вступления Дональда Трампа в должность президента США начали массовую высылку мигрантов, нелегально находящихся в стране. Уже задержаны 538 человек, противозаконно въехавших в Соединенные Штаты, «сотни» были выдворены на самолетах ВВС США. Об этом пишет DW со ссылкой на пресс-секретаря Трампа Кэролайн Ливитт.

По ее словам, сейчас «происходит самая масштабная депортация в истории». Пограничное агентство США подтвердило задержание 538 человек, добавив, что в отношении 373 из них выданы ордеры на арест.

Мэр города Ньюарк (штат Нью-Джерси) Рас Барака сообщил, что сотрудники пограничной службы ICE провели обыски и задерживали без предъявления ордеров на арест жителей без документов, а также граждан США. Одним из задержанных оказался ветеран американской армии. Мэр назвал такие задержания «возмутительным актом», нарушающим Конституцию страны.

Решение проблемы нелегальной иммиграции в США было одним из ключевых обещаний Трампа в его предвыборной кампании. Он обещал массовую депортацию «миллионов и миллионов» нелегальных мигрантов.