В ОАО «МАМ» хотят привлекать новые авиакомпании в аэропорт «Каракол»

В Караколе прошла встреча с представителями авиакомпаний и туроператоров, как международных, так и местных. Главной ее целью стало обсуждение потенциала аэропорта «Каракол» и возможностей для развития воздушных перевозок в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «МАМ».

В ходе мероприятия представители акционерного общества подчеркнули, что развитие аэропорта «Каракол» является приоритетным направлением. Планируется активное привлечение новых авиакомпаний и туроператоров, заинтересованных в организации рейсов в этот регион.

Также участники уделили внимание вопросам расширения маршрутов, улучшения инфраструктуры и повышения качества сервиса.