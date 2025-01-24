В Жайылском райсуде просят установить электрогенератор и отремонтировать здание

Председатель Верховного суда Медербек Сатыев посетил Жайылский районный суд Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Председатель райсуда Таалайбек Матенов проинформировал о деятельности и имеющихся проблемах суда. Среди них он назвал отсутствие генератора на случаи перебоев и отключений электроэнергии и сканера для архивариуса, а также озвучил необходимость текущего ремонта здания суда.

Начальник Чуйского областного управления Судебного департамента Эмилбек Ачикеев доложил, что до конца следующего месяца суд будет обеспечен генератором и сканером и начнут ремонт здания.

Говоря о качестве работы сотрудников суда, Медербек Сатыев подчеркнул, что повышение их квалификации, внедрение современных технологий и своевременное рассмотрение дел должны оставаться приоритетными направлениями в работе судебной системы.

Отдельные недостатки в работе местных судов отметили судьи Верховного суда Кенешбек Токтомамбетов и Айбек Молдакунов и поручили исключить их из практики.

Советник председателя высшего судебного органа Руслан Мырзалимов акцентировал внимание участников на необходимости правильного применения автоматизированной информационной системы «Суд».

«Одной из основных причин недовольства граждан работой судов является затягивание рассмотрения дел, несвоевременность предоставления судебных актов, проявление грубости сотрудников в адрес граждан. Сейчас необходимо направить силы на искоренение недостатков в работе судов для повышения качества работы», — сказал Медербек Сатыев.