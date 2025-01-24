21:49
USD 87.45
EUR 90.89
RUB 0.89
Общество

Товаропроизводителям предоставят кредиты до 25 миллионов сомов — Минсельхоз

1 января 2025 года Минсельхоз запустил пятилетний проект «Финансирование объединенных товаропроизводителей», поддерживаемый ОАО «Айыл Банк» и ОАО «Элдик Банк». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках проекта товаропроизводителям, занимающимся животноводством и растениеводством, предоставят кредиты до 25 миллионов сомов под 6 процентов годовых на пять лет.  

Для предприятий перерабатывающей промышленности, образовавших объединение с производителями товаров, предусмотрено до 150 миллионов сомов кредитных средств под 6 процентов на пять лет.

Хозяйствующим субъектам с высокоэффективной и ресурсосберегающей технологией (капельное орошение, дождевание) на ведение тепличного хозяйства, лизинг сельскохозяйственной техники и животных, создание машинно-тракторных станций (МТС) предусмотрены средства до 50 миллионов сомов на залоговой основе под 6 процентов на 60 месяцев.

Целью проекта являются масштабирование мелкотоварного производства и оказание государственной поддержки объединенным товаропроизводителям через льготные кредитные средства.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317845/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
Департамент карантина растений заработал более 48 миллионов сомов за год
На каких рынках Бишкека мясо продается дешевле всего, рассказали в Минсельхозе
Собрал 37 тонн клубники. Минсельхоз определил лучших фермеров Кыргызстана
Фермерам Кыргызстана в виде льготных кредитов выдали 4,8 миллиарда сомов
Фермеры смогут рассчитывать на кредитные средства до 150 миллионов сомов
Борьба с коррупцией. В ветеринарной службе теперь будут работать с бодикамерами
Минсельхоз: С 1 гектара облепихи можно заработать 4 миллиона сомов
Льготные кредиты на 4,4 миллиарда сомов получили фермеры Кыргызстана
Кыргызский мед планируют включить в реестр Европейского союза в начале 2025 года
Итоги финансирования Минсельхоза за десять месяцев 2024 года
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Штормовое предупреждение. 23-25 января ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. 23-25 января ожидается резкое похолодание
Бизнес
Пусть мечта о&nbsp;своей квартире станет реальностью с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Пусть мечта о своей квартире станет реальностью с «Мой О!»
&laquo;Газпром&raquo; планирует повысить цены на&nbsp;газ для россиян «Газпром» планирует повысить цены на газ для россиян
Итоги первого этапа акции MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подведены: успейте присоединиться Итоги первого этапа акции MegaPay и «Элкарт» подведены: успейте присоединиться
Подключайте 4&nbsp;онлайн-кинотеатра и&nbsp;200&nbsp;ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от&nbsp;MEGA Подключайте 4 онлайн-кинотеатра и 200 ТВ-каналов ЭКСКЛЮЗИВНО от MEGA
24 января, пятница
21:29
В ЕАЭС внесены изменения в правила регистрации и экспертизы лекарств В ЕАЭС внесены изменения в правила регистрации и экспер...
21:22
В конце января в отдельной части Бишкека не будет воды: график и причины
21:15
Нацстатком изучает бюджеты домашних хозяйств и трудовую активность
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 января: будет солнечно
20:46
Товаропроизводителям предоставят кредиты до 25 миллионов сомов — Минсельхоз