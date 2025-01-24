1 января 2025 года Минсельхоз запустил пятилетний проект «Финансирование объединенных товаропроизводителей», поддерживаемый ОАО «Айыл Банк» и ОАО «Элдик Банк». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В рамках проекта товаропроизводителям, занимающимся животноводством и растениеводством, предоставят кредиты до 25 миллионов сомов под 6 процентов годовых на пять лет.

Для предприятий перерабатывающей промышленности, образовавших объединение с производителями товаров, предусмотрено до 150 миллионов сомов кредитных средств под 6 процентов на пять лет.

Хозяйствующим субъектам с высокоэффективной и ресурсосберегающей технологией (капельное орошение, дождевание) на ведение тепличного хозяйства, лизинг сельскохозяйственной техники и животных, создание машинно-тракторных станций (МТС) предусмотрены средства до 50 миллионов сомов на залоговой основе под 6 процентов на 60 месяцев.

Целью проекта являются масштабирование мелкотоварного производства и оказание государственной поддержки объединенным товаропроизводителям через льготные кредитные средства.