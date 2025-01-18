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Общество

Бизнес-клуб кыргызстанских предпринимателей хотят открыть в Алматы

Бизнес-клуб кыргызстанских предпринимателей хотят открыть в Алматы. Об этом сообщает МИД КР.

По данным ведомства, Генеральный консул Женишбек Асанкулов провел встречу с представителями кыргызской диаспоры, проживающими в городе. Он рассказал о достижениях в социально-экономическом развитии Кыргызстана по итогам 2024 года, о выполненной работе и перспективах.

Были рассмотрены вопросы об открытии торгового дома в Алматы, образовании бизнес-клуба отечественных предпринимателей, работающих в консульском округе, строгом соблюдении законодательства страны-пребывания, противодействии вовлечения граждан КР в преступления экстремистской и террористической направленности, профилактических действий по недопущению наркопреступлений и повышения финансовой грамотности трудовых мигрантов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317164/
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