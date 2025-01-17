15:43
USD 87.45
EUR 90.04
RUB 0.85
Общество

Мэрия Бишкека отчиталась о строительстве дороги в восточной части города

В Бишкеке продолжаются работы по строительству дороги на улице Кара-Дарьинской от улицы Медерова до улицы Толстого. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, на сегодняшний день завершены работы на участке от улицы Медерова до улицы Горького. Продолжаются работы от улицы Горького до улицы Толстого.

Работы по капитальному ремонту улицы Кара-Дарьинской протяженностью 1,4 километра проводятся департаментом транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкека. Подрядной организацией выступает ОсОО «Технотоп».

Отметим, ширина автодороги составит 9 метров. С обеих сторон предусмотрена ирригационная система и тротуар.

Напомним, что строительство улицы Кара-Дарьинской началось в 2024 году в рамках проекта по созданию новых магистральных трасс, соединяющих север и юг столицы.

Кроме того, продолжается работа по пробивке улицы Бакаева от улицы Толстого до Боконбаева.

На сегодняшний день проведены демонтажные работы, киркова асфальтобетонного покрытия и выемка грунта. В настоящее время ведутся работы по устройству подпорных стен. Произведено строительство железнодорожного моста со стороны ГП «Кыргыз темир жолу».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317089/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Перенос железной дороги за Бишкек. Прошло первое заседание рабочей группы
В Бишкеке на аукцион выставили 112 старых машин мэрии города (список)
Единая квитанция. Куда обращаться, если возникли вопросы
Цифровые сервисы мэрии Бишкека подверглись DDoS-атаке
Встречаем Новый год на площади Ала-Тоо. Праздничная программа на 31 декабря
В Бишкек прибыли 48 автобусов, работающих на газе
В новогоднюю ночь общественный транспорт Бишкека будет работать до 3.00
Зачем в парке «Асанбай» открыли таможенную зону: объяснение мэрии Бишкека
Мэр Бишкека наказал чиновников, ответственных за уборку снега
Мэрия Бишкека: Суд признал законным демонтаж троллейбусных сетей
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
&laquo;Сүйүү бул жеңиш&raquo;. В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой «Сүйүү бул жеңиш». В Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой
В&nbsp;Бишкеке автобусы полностью перешли на&nbsp;безналичную оплату В Бишкеке автобусы полностью перешли на безналичную оплату
Почти в&nbsp;50&nbsp;регионах&nbsp;РФ ввели запреты и&nbsp;ограничения на&nbsp;трудоустройство мигрантов Почти в 50 регионах РФ ввели запреты и ограничения на трудоустройство мигрантов
Бизнес
До&nbsp;розыгрыша 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;приложения &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; осталось меньше месяца До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца
&laquo;Элдик Банк&raquo; объявляет акцию по&nbsp;снижению процентных ставок по&nbsp;кредитам «Элдик Банк» объявляет акцию по снижению процентных ставок по кредитам
Тариф &laquo;Семейный&raquo; от&nbsp;MEGA: забота о&nbsp;безопасности детей и&nbsp;удобство для всей семьи Тариф «Семейный» от MEGA: забота о безопасности детей и удобство для всей семьи
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
17 января, пятница
15:34
В Кыргызстане продолжается исследование на наличие свинца в домах В Кыргызстане продолжается исследование на наличие свин...
15:18
В Каинды четверо парней ворвались в квартиру, избили мужчину и отобрали телефон
15:18
Бюджет Соцфонда на 2025 год утвердил президент: сколько направят на пенсии
15:17
Мэрия Бишкека отчиталась о строительстве дороги в восточной части города
15:14
До розыгрыша 10 миллионов сомов от приложения «Мой О!» осталось меньше месяца