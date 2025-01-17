Мэрия Бишкека отчиталась о строительстве дороги в восточной части города

В Бишкеке продолжаются работы по строительству дороги на улице Кара-Дарьинской от улицы Медерова до улицы Толстого. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, на сегодняшний день завершены работы на участке от улицы Медерова до улицы Горького. Продолжаются работы от улицы Горького до улицы Толстого.

Работы по капитальному ремонту улицы Кара-Дарьинской протяженностью 1,4 километра проводятся департаментом транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкека. Подрядной организацией выступает ОсОО «Технотоп».

Отметим, ширина автодороги составит 9 метров. С обеих сторон предусмотрена ирригационная система и тротуар.

Напомним, что строительство улицы Кара-Дарьинской началось в 2024 году в рамках проекта по созданию новых магистральных трасс, соединяющих север и юг столицы.

Кроме того, продолжается работа по пробивке улицы Бакаева от улицы Толстого до Боконбаева.

На сегодняшний день проведены демонтажные работы, киркова асфальтобетонного покрытия и выемка грунта. В настоящее время ведутся работы по устройству подпорных стен. Произведено строительство железнодорожного моста со стороны ГП «Кыргыз темир жолу».