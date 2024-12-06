Пробки уменьшатся? В Бишкеке пробивают дорогу, чтобы соединить три большие улицы

Некогда небольшую узкую улицу Кара-Дарьинскую отремонтировали, расширили и на сегодня пробивают в двух направлениях. Отрезок улицы от Горького до Карасаева мимо здания управления Патрульной службы милиции уже покрыт асфальтом, и выходит он пока что на Карасаева.

На кадрах с дрона можно увидеть, что дорогу не только расширили, но и проложили ее в южном направлении до улицы Медерова. Пока что отрезок от Карасаева до Медерова закрыт, но полностью готов для движения авто.

Кроме того, Кара-Дарьинскую улицу пробивают и в северном направлении до улицы Льва Толстого. Она проходит через бывшую маслосырбазу — снесены несколько складских помещений, забор и ворота. На сегодня там работают грейдер и экскаватор, которые ровняют грунт и готовят основу к укладке асфальта.