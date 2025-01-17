Кемпир-абадское дело. Обвиняемые попросили в суде участия присяжных заседателей

Фигуранты так называемого кемпир-абадского дела попросили проводить судебные процессы в Бишкекском городском суде с участием присяжных заседателей, но им отказали. Об этом сообщил политик Равшанбек Джеенбеков.

Он отметил, что, согласно главе 45 Уголовно-процессуального кодекса, который вступил в силу 1 января 2025 года, тяжкие и особо тяжкие преступления рассматриваются с участием присяжных.

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«Мы в горсуде потребовали, чтобы процессы проводились с участием присяжных заседателей. Но прокуроры сказали, что в зале сидят три судьи и они исполняют роль присяжных, и отказали нам», — сказал Равшанбек Джеенбеков.

Он также добавил, что судьи Динеев, Бекташев и Калбаев приняли незаконное решение рассматривать их дело в закрытом режиме.

Отметим, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. 10 июня 2024-го прокуроры попросили суд назначить всем обвиняемым по статье «Массовые беспорядки» 10 лет, по статье «Захват власти» — 15 лет, а путем сложения по совокупности преступлений — 20 лет с конфискацией имущества. 14 июня всех подсудимых, проходящих по данному делу, районный суд оправдал в связи с отсутствием состава преступления. Прокуратура обжаловала решение в Бишкекском городском суде.

Процесс отложен на следующую неделю.