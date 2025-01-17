Проверки и реестр некоммерческих организаций. Суд отклонил иск «Бир Дуйно»

Административный суд Бишкека отклонил иск правозащитной организации «Бир Дуйно — Кыргызстан» против постановления кабинета министров о регистрации НКО в реестре и обязательных проверках.

2 апреля 2024 года президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «О некоммерческих организациях». Власти оправдали изменения необходимостью обеспечить открытость работы НКО. В итоге появились запрет на участие некоммерческих организаций в политической деятельности, реестр «иностранных представителей» и уголовное наказание до пяти лет за нарушение закона.

27 августа кабмин подписал дополнение к документу — постановление, которое включает процедуру введения всех некоммерческих организаций в специальный реестр НКО-иностранных представителей (НКО-ИП) и проведение обязательных аудитов и государственных проверок.

Эксперты правозащитной организации «Бир Дуйно — Кыргызстан», изучив документ, выявили ряд нарушений и несоблюдение следующих правовых актов:

Конституции;

руководящих принципов по свободе объединений БДИПЧ ОБСЕ;

Закона «О нормативных правовых актах»;

Закона «О некоммерческих организациях».

Подготовительное слушание по делу прошло 28 октября с участием судьи, представителей истца, кабинета министров, прокуратуры и института омбудсмена. Участвовать дальше в рассмотрении дела акыйкатчи отказалась.

«Хотя, по нашему мнению, указанный институт, функцией которого является парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека в Кыргызстане, должен быть заинтересован в оспаривании нормативных правовых актов, препятствующих свободному осуществлению прав гражданами и каждого права, в первую очередь на объединение, а также реализации права участвовать в управлении делами общества и государства. Далее органы прокуратуры также проигнорировали заседания суда по делу и не участвовали в процессе», — добавили в «Бир Дуйно — Кыргызстан».

Административный суд столицы отклонил иск организации. После получения письменного мотивированного решения суда она намерена обратиться с апелляцией в Бишкекский городской суд.

В «Бир Дуйно — Кыргызстан» отметили, что в ходе процесса заседаний следующие моменты вызвали вопросы: