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Подписан закон о внесении изменений в закон Кыргызской Республики о НКО

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 марта 2024 года.

Закон направлен на обеспечение открытости, публичности деятельности некоммерческих организаций, в том числе филиалов и представительств иностранных некоммерческих организаций, а также некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного представителя, и финансируемых из иностранных источников — иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ).

Законом в целях контроля за соответствием деятельности некоммерческой организации законодательству Кыргызской Республики и целям, предусмотренным ее учредительными документами, предусматриваются нижеследующие полномочия уполномоченного органа в сфере государственной регистрации:
— запрашивать у органов управления некоммерческой организации их распорядительные документы;
— запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих организаций у органов государственной статистики, налоговых органов и иных органов государственного надзора и контроля, а также кредитных и иных финансовых организаций;
— направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимых некоммерческой организацией;
— проводить проверки соответствия деятельности некоммерческой организации, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным ее учредительными документами, в порядке, установленном уполномоченным органом.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/290528/
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