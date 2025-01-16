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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Лондон и Париж обсуждают отправку миротворцев в Украину

Премьер-министры Великобритании и Франции Кир Стармер и Эммануэль Макрон обсуждают возможность отправки британских и французских солдат в Украину в качестве миротворческого контингента в случае заключения соглашения о прекращении войны в стране. Об этом пишет DW со ссылкой на The Telegraph.

По словам источников издания, Эммануэль Макрон активно продвигает данную идею и уже обсудил ее с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Пресс-службы Даунинг-стрит и Елисейского дворца так и не опровергли сообщения о том, что Стармер и Макрон обсуждали данный вопрос во время встречи в резиденции британского премьера в Чекерсе на прошлой неделе.

Детали переговоров остаются конфиденциальными, но несколько источников в британском правительстве отмечают, что Кир Стармер пока не полностью поддержал этот план.

«Существует множество вопросов: что мы могли бы и что хотели бы поддержать, и более широкий вопрос: какие угрозы могут возникнуть для этих войск и будет ли это воспринято как эскалация», — пояснил один из собеседников The Telegraph.

Публично правительство Великобритании придерживается позиции, что западные союзники должны оказывать Владимиру Зеленскому максимальную поддержку, позволяя Украине самой решать, когда и при каких условиях начинать мирные переговоры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317008/
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