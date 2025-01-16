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Общество

Снос памятника Ленину. Дайырбек Орунбеков ответил депутату Жогорку Кенеша

Планов по демонтажу памятника В.И. Ленину нет. Об этом в Facebook написал глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков. 

По его словам, памятник находится на своем месте и «останется на этом месте».

«Хочу отметить, что нет причин для беспокойства. Все обсуждения должны основываться на реальных и достоверных данных», — сказал Дайырбек Орунбеков.

Напомним, сегодня, 16 января, на заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Масалиев призвал не торопиться со сносом памятника Ленину в Бишкеке.

Ранее вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев предложил заменить статую Владимира Ленина на Старой площади памятником Турдакуну Усубалиеву.

Исхак Масалиев отметил, что памятник Турдакуну Усубалиеву стоит в 200 метрах от статуи Ленина на аллее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316983/
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