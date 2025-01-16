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Общество

Перенос железной дороги за Бишкек. Прошло первое заседание рабочей группы

На заседании первой рабочей группы по переносу железной дороги представители китайской строительной компании China Road And Bridge Corporation in Kyrgyzstan (CRBC) презентовали несколько вариантов по смене маршрута. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Проект предусматривает перенос дороги за пределы города. По словам мэра столицы Айбека Джунушалиева, вместо нее построят новую большую автотрассу, а вдоль нее — жилые дома и торговые комплексы.

Соответствующим службам поручили согласовать детали с государственными органами и подготовить план реализации.

В конце 2024 года кабинет министров КР утвердил меморандум о сотрудничестве с CRBC, направленный на масштабное обновление железнодорожной и дорожной инфраструктуры Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316979/
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