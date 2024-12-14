Перенос железной дороги за Бишкек. Мэр рассказал о новой трассе и жилых домах

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал журналистам проект по переносу железной дороги, которая проходит через всю столицу, за черту города.

Фото из архива. Проект по переносу железной дороги, которая проходит через всю столицу, за черту города, обсуждают в мэрии Бишкека

По его словам, планируется перенести ее за объездную дорогу. Вместо нее в Бишкеке построят новую большую автотрассу и жилые дома с торговыми комплексами вдоль.

Проект оценивается в $585 миллионов. Он предложен китайским инвесторам, которые сейчас проводят расчеты.

«Мы провели исследование. К югу не можем перенести железную дорогу, там надо сохранить экологию. Поэтому решили сделать ее на севере за городом. Там будет образован транспортный хаб — железная дорога, новый автовокзал», — сказал он.