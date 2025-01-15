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Общество

Уходящий президент США исключил Кубу из списка спонсоров терроризма

Джо Байден исключил Кубу из списка «спонсоров терроризма», в который ее добавил Дональд Трамп в конце своего первого срока. Об этом сообщает «Медуза».

В Белом доме решение обосновали тем, что правительство Кубы не оказывало никакой поддержки международному терроризму в течение полугода, а также заверило, что не будет поддерживать акты международного терроризма в будущем.

Кроме того, Джо Байден отменил меморандум о национальной безопасности 2017 года, касающийся политики США в отношении Кубы. Он накладывал ограничения на взаимодействие американских лиц и организаций с кубинскими, в том числе на проведение финансовых операций.

Как пишет издание, Куба впервые внесена в список «спонсоров терроризма» в 1982-м при администрации президента Рональда Рейгана. Затем в 2015 году ее исключил из списка Барак Обама. Но в январе 2021-го, перед уходом с поста главы государства, Дональд Трамп вернул Кубу в этот список. Сейчас в списке стран, поддерживающих международный терроризм, остаются КНДР, Иран и Сирия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316901/
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