21:14
USD 87.45
EUR 90.04
RUB 0.85
Общество

«Сүйүү бул жеңиш». В Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой

В Бишкеке проходит свадьба одной из самых известных спортсменок страны — Айсулуу Тыныбековой.

Видео с торжества она опубликовала в социальных сетях, сопроводив подписью «Сүйүү бул жеңиш» («Любовь — это победа»).

Известно, что супруг Айсулуу Бакберген Аттокуров родом из села Красный Октябрь Таласской области. Ему 24 года, также занимается борьбой.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых успешных спортсменок Кыргызстана, которая неоднократно поднимала национальный флаг на мировых аренах. Многократная чемпионка мира по борьбе, призер Олимпийских игр в Париже и Токио.

Ранее спортсменка сообщила, что планирует участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316900/
просмотров: 615
Версия для печати
Материалы по теме
Девичник Айсулуу Тыныбековой: видео с мероприятия появились в соцсетях
Айсулуу Тыныбекованын үйлөнүү үлпөт тою январь айында болушу мүмкүн
Свадьба Айсулуу Тыныбековой, возможно, состоится в январе
От Олимпиады до Игр кочевников: звездные достижения Кыргызстана
Айсулуу Тыныбекова жолдошунун сүрөтүн жарыялады: «Үй-бүлөм — менин бактым!»
Айсулуу Тыныбекова опубликовала фото с мужем: «Моя семья — мое счастье!»
Спортсменка Айсулуу Тыныбекова вышла замуж
Воспитавший олимпийцев Нурбек Изабеков вновь назначен главным тренером сборной
Айсулуу Тыныбекова Лос-Анжелестеги Олимпиадага катыша тургандыгын айтты
Наша гордость! Айсулуу Тыныбекова заявила о продолжении спортивной карьеры
Популярные новости
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Девичник Айсулуу Тыныбековой: видео с&nbsp;мероприятия появились в&nbsp;соцсетях Девичник Айсулуу Тыныбековой: видео с мероприятия появились в соцсетях
Бегимай Турусбекова заняла второе место в&nbsp;шоу &laquo;Царица&raquo;. Что пишут в&nbsp;соцсетях Бегимай Турусбекова заняла второе место в шоу «Царица». Что пишут в соцсетях
Почти в&nbsp;50&nbsp;регионах&nbsp;РФ ввели запреты и&nbsp;ограничения на&nbsp;трудоустройство мигрантов Почти в 50 регионах РФ ввели запреты и ограничения на трудоустройство мигрантов
Бизнес
Современные подземные переход и&nbsp;парковку построят в&nbsp;центре Бишкека Современные подземные переход и парковку построят в центре Бишкека
Быстрее и&nbsp;надежнее: технологический лидер&nbsp;О! улучшает работу сети по&nbsp;всей стране Быстрее и надежнее: технологический лидер О! улучшает работу сети по всей стране
Оформить полис ОСАГО стало еще проще в&nbsp;MegaPay Оформить полис ОСАГО стало еще проще в MegaPay
Качество связи на&nbsp;высоте: MEGA модернизировала сеть в&nbsp;городах и&nbsp;селах&nbsp;КР Качество связи на высоте: MEGA модернизировала сеть в городах и селах КР
15 января, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 января: снег не ожидается Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 января: снег не ожид...
20:42
Правила пересечения белорусско-российской границы кыргызстанцами озвучил МИД
20:41
«Сүйүү бул жеңиш». В Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой
20:16
Отбор этапа Кубка Азии по футзалу. Кыргызстанки уступили команде Индонезии
20:01
В Бишкеке мужчина ворвался в дом, избил хозяина и отобрал 580 тысяч сомов