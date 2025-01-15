«Сүйүү бул жеңиш». В Бишкеке проходит свадьба Айсулуу Тыныбековой

В Бишкеке проходит свадьба одной из самых известных спортсменок страны — Айсулуу Тыныбековой.

Видео с торжества она опубликовала в социальных сетях, сопроводив подписью «Сүйүү бул жеңиш» («Любовь — это победа»).

Известно, что супруг Айсулуу Бакберген Аттокуров родом из села Красный Октябрь Таласской области. Ему 24 года, также занимается борьбой.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых успешных спортсменок Кыргызстана, которая неоднократно поднимала национальный флаг на мировых аренах. Многократная чемпионка мира по борьбе, призер Олимпийских игр в Париже и Токио.

Ранее спортсменка сообщила, что планирует участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году.