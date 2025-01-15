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Общество

Норму потребления сахара в школах и детсадах Кыргызстана сократили

Министерство образования и науки принимает меры для сокращения чрезмерного употребления детьми сахара. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его данным со ссылкой на ведомство, суточная норма сахара в школах и детсадах снижена с 50 до 30 граммов. Вместо чая в школьных столовых предлагают компот из местных сухофруктов без добавления сахара.

Нардеп добавил, что для сокращения чрезмерного употребления сахара разработано методическое руководство «Юный садовод», которое учит школьников и их родителей правильно питаться.

Программа «Основы здорового образа жизни» для учащихся начальных классов внедрена в школах страны, проинформировали в Минобразования. По его сведениям, также открыт онлайн-курс по подготовке поваров для образовательных учреждений.

Ранее Дастан Бекешев заявлял, что намерен обратиться к государственным органам с инициативой о масштабной антисахарной кампании, особенно в образовательных организациях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316864/
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