Антисахарную кампанию в Кыргызстане намерен инициировать Дастан Бекешев

Депутат парламента Дастан Бекешев намерен обратиться к государственным органам с инициативой о масштабной антисахарной кампании, особенно в образовательных организациях. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам народного избранника, уменьшение потребления сахара — это вклад не только в здоровье нации, но и в экономику.

«Средства, которые сегодня тратятся на лечение болезней, вызванных сладким излишеством, можно будет направлять на другие важные нужды. Ведь здоровье каждого из нас — это залог и личного благополучия, и стабильности государства», — считает он.

Дастан Бекешев отметил, что сахар — продукт, без которого человечество тысячелетиями жило, довольствуясь в качестве сладостей лишь фруктами. «Сегодня же он стал неотъемлемой частью питания большинства людей. При этом он способствует ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. Уверен, что нужно как минимум попытаться защитить детей от последствий избыточного потребления сахара», — написал он, добавив, что с 2012 года исключил сахар из своего повседневного рациона.

Кстати, по данным Республиканского центра укрепления здоровья, норма свободного сахара (как сахарозы, так и фруктозы) — менее 50 граммов в сутки, или 10 полных чайных ложек.

Но специалисты советуют лучше ограничить потребление до 25 граммов — это пять чайных ложек или стакан фруктового сока.

«Избыток сахара не только вреден для зубов, но и повышает опасность нездорового набора веса и ожирения, чреватого тяжелыми хроническими проблемами для здоровья. Чрезмерное потребление сахара может привести к развитию диабета второго типа, болезням сердца и сосудов. Избыток глюкозы приводит к апатии и усталости. Продукты с высоким содержанием сахарозы быстро утоляют голод, но также быстро его и вызывают», — поясняют медики.

Учитывать нужно не только сахар, который добавляют в напитки или еду, но и «скрытые» сахара, содержащиеся в технологически обработанных продуктах питания. К примеру, в одной банке газированного напитка может содержаться до 10 чайных ложек добавленного сахара.

Простых вредных сахаров также много в хлебе, рисе, макаронах и даже в кетчупе.

Проще всего снизить потребление сахара можно путем ограничения потребления конфет и сахаросодержащих напитков. Медики советуют исключить сахар из прикорма для детей младше двух лет и ограничивать их потребление после этого возраста.